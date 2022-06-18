Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 18 Haziran Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.6.2022 07:03

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 18 Haziran Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 18 Haziran Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere altın kurunda grafik sürekli değişirken 18 Haziran 2022 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle, düğün sezonunun açılmasıyla kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatı değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. En son gram altın fiyatı 1,024 TL iken, 22 ayar bilezik, 931 liradan işlem gördü. Peki 18 Haziran Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hafta sonu dahil olmak üzere milyonların gündeminde yer alıyor. Ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen canlı rakamları takip edebilmek mümkün. Kapalıçarşı'da en son çeyrek altın 1,669 liradan işlem görürken cumhuriyet altın fiyatı 6 bin lira civarında güne başlamıştı. Peki 18 Haziran 2022 Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 931,55

SATIŞ: 964,14

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.815,00

SATIŞ: 6.918,00

Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.665,00

SATIŞ: 6.739,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.788,00

SATIŞ: 6.914,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.333,00

SATIŞ: 3.382,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.669,00

SATIŞ: 1.690,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.024,50

SATIŞ: 1.024,88

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 18 Haziran Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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