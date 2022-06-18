Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 18 Haziran Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hafta sonu dahil olmak üzere milyonların gündeminde yer alıyor. Ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen canlı rakamları takip edebilmek mümkün. Kapalıçarşı'da en son çeyrek altın 1,669 liradan işlem görürken cumhuriyet altın fiyatı 6 bin lira civarında güne başlamıştı. Peki 18 Haziran 2022 Bugün ata, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları