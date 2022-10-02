Altın fiyatları son dakika yükselişte! 2 Ekim 2022 Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatının 1000 TL altına düşmesi piyasaları hareketlendirdi. Bu hafta ise tekrardan altın fiyatları yükseldi. Anlık iniş çıkış grafiği gözlemlenen fiyatlar dolasıyla yatırımcılar "2 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte canlı altın fiyatları