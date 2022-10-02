Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatları son dakika yükselişte! 2 Ekim 2022 Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 06:22

Altın fiyatları son dakika yükselişte! 2 Ekim 2022 Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Ekim ayına girilmesiyle altın fiyatları son dakika hareketliliği gözlemleniyor. Geçen hafta altında müthiş düşüş yaşanmıştı. Alım satım kar amacı güden vatandaşlar altın kurundaki canlı rakamları merak ediyor. En son 22 ayar bilezik 906 TL iken, ata altın 6 bin 646 lira civarında işlem gördü. Peki 2 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, ons altın, gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı rakamlarda son durum

Altın fiyatları son dakika yükselişte! 2 Ekim 2022 Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Gram altın fiyatının 1000 TL altına düşmesi piyasaları hareketlendirdi. Bu hafta ise tekrardan altın fiyatları yükseldi. Anlık iniş çıkış grafiği gözlemlenen fiyatlar dolasıyla yatırımcılar "2 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte canlı altın fiyatları

GRAM ALTIN 1000 LİRA SINIRINDA

Son günlerde yeniden yükselen altın fiyatları yeniden 1000 lira sınırına kadar dayandı. Altın fiyatları 2 Ekim 2022 haftanın son günü sabah saatlerinde 998,31 lirayı görürken anlık verilere göre ise gram fiyatı 987 lira seviyelerinde işlem görüyor.

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.601,94

SATIŞ: 1.602,20

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.204,44

SATIŞ: 3.204,96

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.589,51

SATIŞ: 6.591,71

GRAM ALTIN

ALIŞ: 987,35

SATIŞ: 987,48

ATA ALTIN

6.669,00

6.735,00

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika yükselişte! 2 Ekim 2022 Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA