Altın, gümüş, dolar, euro, borsa... Rekor üstüne rekor! İşte haftanın zirvedeki yatırımı

Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıkladığı bu hafta yatırım araçları rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın ve gümüş tüm zamanların zirvesine yükselirken, Borsa İstanbul, 11 bin puanın üzerine fırladı.
Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte cevabı...
FAZ KARARLARI PİYASALARI ATEŞLEDİ
ABD Merkez Bankası FED, eylül ve ekim aylarındaki benzer şekilde federal fon oranlarını 25 baz puan düşürerek yüzde 35-yüzde 3,75 aralığına çekti.
Aynı zamanda FED'in, aylık 40 milyar dolarlık bono alım kararı da açıklaması beklemedik "güvercin" bir adım olarak piyasalara yansıdı. Piyasaların gelecek yıl en az bir ya da iki faiz indirimi beklentisi güçlendi.
TCMB ise 1,5 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirdi. Faiz indirimi kararları piyasaları ateşledi.
ALTIN FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE
Fed faiz kararının ardından 4.200 dolar seviyesinde denge arayan ons altın dünkü işlemlerde atağa kalktı. Haftaya 4.199 dolardan başlayan ons altın 4.353 dolara kadar yükselerek 4381.38 dolarlık rekor seviyeye merdiven dayadı. Ons altın haftayı 2.13 yükselişle 4.300 dolardan kapattı.
5.800 TL bandında denge arayışındaki gram altın ise ons tarafında yaşanan sert yükselişle atağa geçti.
Dünkü işlemlerde son 7 haftanın en yüksek seviyelerini test eden gram altın öğle saatlerinde 6.000 TL'ye dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 17 Ekim'de 5.905 TL'yi gören gram altın 5.976 TL'ye kadar yükseldi. Haftalık olarak yüzde 2.59 yükselen gram altın 5.902 TL'den kapanış yaptı.
Geçen hafta sonu 9 bin 695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,82 artarak 9 bin 968 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,80 yükselişle 40 bin 122 liraya çıktı.
KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM
Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altın ons altındaki yükselişle 6.000 TL'ye dayandı. Kuyumcularda fiziki gram altın 5.960 TL'den satılmaya devam ediyor.
GÜMÜŞ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş rekor üstüne rekora imza atmaya devam ediyor. Ons gümüş 64 doları, gram gümüş ise 88 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons gümüş bu haftayı yüzde 6,0 primle 61,91 dolardan tamamladı. Gram gümüş ise haftalık yüzde 8.81 rpimle 85 TL'den kapanış yaptı.
EN AZ DOLAR KAZANDIRDI
7 Aralık 12 Aralık haftasında en az kazandıran yatırım aracı dolar oldu. Euro /TL yüzde 1,03 yükselerek 50,0930 liraya çıktı. Dolar/TL ise yüzde 0,42 değer kazanarak 42,6940 liraya çıktı.
BORSADA SON 10 HAFTANIN ZİRVESİ
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 26 Eylül tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yüzde 2,76 yükselerek 11.311 seviyesinden kapanış yapan BİSt 100 son 10 haftanın en iyi kapanışını gerçekleştirdi.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,48 ile "borsa yatırım" fonları oldu.
Emeklilik fonları yüzde 1,47 değer kazandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,51 değer kazandı.