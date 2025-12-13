Altın, gümüş, dolar, euro, borsa... Rekor üstüne rekor! İşte haftanın zirvedeki yatırımı

ALTIN FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Fed faiz kararının ardından 4.200 dolar seviyesinde denge arayan ons altın dünkü işlemlerde atağa kalktı. Haftaya 4.199 dolardan başlayan ons altın 4.353 dolara kadar yükselerek 4381.38 dolarlık rekor seviyeye merdiven dayadı. Ons altın haftayı 2.13 yükselişle 4.300 dolardan kapattı.

5.800 TL bandında denge arayışındaki gram altın ise ons tarafında yaşanan sert yükselişle atağa geçti.

Dünkü işlemlerde son 7 haftanın en yüksek seviyelerini test eden gram altın öğle saatlerinde 6.000 TL'ye dayanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 17 Ekim'de 5.905 TL'yi gören gram altın 5.976 TL'ye kadar yükseldi. Haftalık olarak yüzde 2.59 yükselen gram altın 5.902 TL'den kapanış yaptı.

Geçen hafta sonu 9 bin 695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,82 artarak 9 bin 968 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,80 yükselişle 40 bin 122 liraya çıktı.