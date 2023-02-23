Altın kemer dolu çanta ünlü kuyumcuya ait çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Pentapark Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında moloz yığınları arasında bir çanta fark edildi. Çantayı açan operatör ve işçiler onlarca altın kemer gördü. 78 kilo ağırlığındaki altınlar iki çantaya bölünerek taşındı. Kepçe operatörü tarafından bulunan altın kemer dolu çanta polis ekipleri tarafından tutanakla teslim alınarak emniyete götürüldü. Çantada çıkan altın kemerlerin her birinin 10 bin dolar (yaklaşık 190 bin lira) değerinde olduğu kaydedildi. Altınların Kahramanmaraş'ın ünlü kuyumcusu Akif Zabun'a ait olduğu öğrenildi. Depremde hayatını kaybettiği öğrenilen Akif Zabun'un Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kuyumculara altın verdiği belirtildi.