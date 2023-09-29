Altın Portakal’dan desteğini çeken çekene... Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselde FETÖ terör örgütü propagandası yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür" diyerek festivalden çekildiğini açıkladı. Dün de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Spor Salonu'nun tahsisini iptal etti. Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 60'ıncısı gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde, 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8 film yarışmaya hak kazandı. Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' filminde yer alan kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçisiyle filmin yarışma seçkisinden çıkarıldığını açıkladı.Buna tepki gösteren filmin yönetmeni, kararın sinema ve belgesellere yapılan bir darbe olduğunu belirtti. Jüri üyeleri imzalı ortak açıklamada filmin geri alınmasını istedi. Önceki gün festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, filmin seçkiye geri alındığını açıkladı. Filmin seçkiye geri alınmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalde FETÖ propagandası yapılmasına vesile olunmasının son derece üzücü olduğunu belirterek festivalden çekildiğini duyurdu. Açıklamalar arka arkaya sürerken, akşam saatlerinde festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzalı bir açıklama daha yayımlandı. Boyacıoğlu açıklamasında, kendisine baskılar olduğunu, herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu nedenlerle filmi tekrardan seçkiden çıkardıklarını açıkladı. Bazı yönetmenler filmlerini festivalden çektiklerini açıkladı.Festivale tepkiler çığ gibi büyürken, dün de Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden çekildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk sinemasının, alanındaki en önemli etkinliklerinden olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonu'muz tahsis edilmişti. 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde FETÖ propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, salonun tahsisi iptal edilmiştir" denildi. 15 Temmuz'da verilen destansı mücadelenin itibarsızlaştırılmasına yönelik bir faaliyetin parçası olmayacaklarını duyuran bakanlığın metninde, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Başaran da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Devletimize, halkımıza saldırmış bir terör örgütünü savunmak, mağdur göstermek, hatta o örgütün propagandasını yapmak asla sanat değildir. Bir belgesel adı altında FETÖ'yü aklamaya çalışmayı asla kabul edemediğim gibi üyesi ve neferi olmaktan hep şeref duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem. Özellikle CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tüm mahalle baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı onurlu bir duruşa davet ediyorum."