Altın uzmanı İslam Memiş'ten sürpriz tahmin! Tarih verdi: "Gram altın 5 haneli rakamı görecek"

2026'NIN EN ÇOK KONUŞULACAK YATIRIMLARI

Memiş 2026 yılında en çok konuşulacak yatırımlarını da açıkladı. İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Altın, gümüş gibi fiyatlarda, değerlerde artış, kripto para piyasasında... Altın gümüş fiyatlarında yükseliş, kripto paralarda düşüş. Ama kripto para piyasasında ben bu yıl için en kötünün geride kaldığını şahsen tahmin ediyorum. Önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendi de olabilir.

Ben 2026 yılında euro tarafında değerlenme bekliyorum. 1.20-1.21 seviyesine kadar euro-dolar paritesinde bir değerlenme olabilir. Ama 2026 yılında en çok konuşulacak para birimleri Çin Yuanı, Japon Yeni, Rus Rublesi. Dolar ve euro o kadar konuşulmaz." ifadelerini kullandı.