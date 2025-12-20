Altın uzmanı İslam Memiş'ten sürpriz tahmin! Tarih verdi: "Gram altın 5 haneli rakamı görecek"

Fed'in gelecek yıl 2 faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin yükselmesi, emtia fiyatlarında rekorları beraberinde getirdi. Ons altın 4381 dolar zirvesine yaklaşırken, gram altın 6 bin TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altın fiyatlarında yeni rekorlar için gözler 2026'ya çevrilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan İslam Memiş, gram altında 5 haneli rakamlar için tarih verdi.
5 HANELİ RAKAMLAR SÜRPRİZ DEĞİL
Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan İslam Memiş 2026 yılının manipülasyon yılı olacağına dikkat çekerek her ay farklı yatırım araçlarında sert dalgalanmalar yaşanacağını söyledi. Gram altın için 5 haneli rakamlara işaret eden Memiş, "Altın fiyatları yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin ben devamını bekliyorum. Ons altın tarafında iki tane kritik direnç seviyem var: 4.800, devamında 4.880 dolar seviyesi. Gram altın tarafında ilk radarımda olacak seviye 8.000. Ancak o tarih geldiği zaman dünya koşullarına tekrar bakacağız; bir savaş ortamı var mı, belirsizlik var mı? Eğer öngörülemeyen bir gelişme olursa beş haneli rakamlar da sürpriz olmayabilir. Beklentim bu yönde." ifadelerini kullandı.
ALTIN VE GÜMÜŞLE VEDALAŞMA ZAMANI
Altın ve gümüş yatırımcısının elindeki varlıklara sahip çıkması gerektiğini söyleyen Memiş, yatırım için vedalaşılması gereken zamanı da açıkladı. Uzman isim şunları kaydetti:
"Özellikle altın veya gümüş yatırımcılarına şunu ifade etmek isterim; tabii altın ve gümüş uzun vadeli bir yatırım olunca haliyle vatandaşlarda ev alma planı, araba alma planı, nakite ulaşma planı olabilir. O yüzden yılın ilk yarısına kadar, 2026 yılının ilk yarısına kadar elimizdeki varlıklara sahip çıkalım nakit ihtiyacımız yoksa. Ancak 2026 yılının ikinci yarısı artık gerçek varlık satın almak için altın ve gümüşlerimizle vedalaşma zamanı.
Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz indirim süreci yılın ilk yarısına kadar tamamlanmış olur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu politikalar 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmış olur ve bütün dünyada 2026 yılının ikinci yarısı biraz daha emlak sektörünü, biraz daha otomotiv sektörünü, biraz daha ferahlatan açıklamaların olduğu bir dönem bekliyorum. Dolayısıyla talep nereye kadar yönelirse vatandaşlar, fiyat artışı orada daha hareketli olur. Dolayısıyla ben 2026 yılının ikinci yarısından sonra ev alacak, araba alacak, gerçek varlıklara yatırım yapacak vatandaşlarımızın yavaş yavaş altın ve gümüşleriyle vedalaşma zamanı ama bu altın gümüş fiyatları düşecek anlamına gelmiyor."
2026'NIN EN ÇOK KONUŞULACAK YATIRIMLARI
Memiş 2026 yılında en çok konuşulacak yatırımlarını da açıkladı. İslam Memiş, şunları kaydetti:
"Altın, gümüş gibi fiyatlarda, değerlerde artış, kripto para piyasasında... Altın gümüş fiyatlarında yükseliş, kripto paralarda düşüş. Ama kripto para piyasasında ben bu yıl için en kötünün geride kaldığını şahsen tahmin ediyorum. Önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendi de olabilir.
Ben 2026 yılında euro tarafında değerlenme bekliyorum. 1.20-1.21 seviyesine kadar euro-dolar paritesinde bir değerlenme olabilir. Ama 2026 yılında en çok konuşulacak para birimleri Çin Yuanı, Japon Yeni, Rus Rublesi. Dolar ve euro o kadar konuşulmaz." ifadelerini kullandı.