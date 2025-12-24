Altın ve gümüşte 2026 trendi ne olacak? 52 defa rekor kırdı, işte yükselişin 3 nedeni

RÜZGAR ALTINDA YENİ REKORLARA İŞARET EDİYOR

ING Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, konuya ilişkin analizinde, altının ons fiyatının 1979'dan beri en güçlü yıllık performansını sergilediğini belirterek, yükselişin merkez bankalarının güçlü alımları, makroekonomik belirsizlik ve stratejik varlık dağılımındaki yapısal değişim tarafından desteklendiğini ifade etti.

Jeopolitik belirsizliklerin bu yıl altının olağanüstü yükselişinin temel itici gücü olduğunun altını çizen Patterson, "Makroekonomik rüzgarlar ve temel göstergeler gelecek yıl daha da yükselişe işaret ederken, altın görünümüne ilişkin olumlu beklentilerimizi sürdürüyoruz. Altın fiyatlarının 2026'da yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Herhangi bir zayıflama, hem bireysel hem de kurumsal alıcıların ilgisini yeniden çekeceği için düşüş sınırlı kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"ARTAN JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR"

OANDA'nın MarketPulse Analisti Zain Vawda, jeopolitik risklerin son dönemde altındaki yükselişi tetiklediğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta boyunca, çeşitli çatışmaların kaosun eşiğine gelmesiyle birlikte jeopolitik risk dünya çapında tırmandı. Bunlar arasında Rusya-Ukrayna durumu, ABD-Venezuela ve son 48 saatte İsrail-İran yer alıyor. Bu durum, güvenli liman varlıklarına olan talebi güçlü tutuyor." ifadesini kullandı.

ABD'de son enflasyon ve iş gücü verilerinin açıklanmasının ardından faiz indirimi beklentilerinin yükseldiğini, bunun da değerli metal talebini artırdığını bildiren Vawda, "Fed'in görünümü, piyasa beklentileri ve son ABD verileri arasındaki farklılıklar yangına körükle gidiyor. İstihdam ve enflasyon verilerini içeren ABD'den gelen en son veriler, beklentilerin altında kaldı. Bu durum, piyasa katılımcılarının bir kez daha agresif faiz indirimlerini fiyatlamaya başlamasına neden oldu ve bu da doları ve dolayısıyla altın fiyatlarını etkiliyor." dedi.

Vawda, yatırımcıların gelecek günlerde odak noktasının "jeopolitik riskler" olacağına işaret ederek, herhangi bir cephede yaşanan herhangi bir tırmanmanın güvenli liman talebinin daha da artmasına neden olabileceğini kaydetti.

Londra merkezli altın borsasının önde gelen şirketlerinden Bullionvault'un Baş Analisti Adrian Ash de "Bu yıl altın fiyatının artmasının 3 ana nedeni, Trump, Trump, Trump." ifadesini kullandı.

Yatırımcılar arasında, yıllardır altın piyasasının yükselişine inanan geleneksel altın meraklılarının yanı sıra varlık fonları ve makro fonlar gibi kurumsal yatırımcılar olduğunu belirten Ash, onların talebinin altının ons fiyatını yukarı çektiğini vurguladı.