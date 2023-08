Always On Display Nedir? Always On Display Şarj Yer Mi, Nasıl Kapatılır ve Açılır?

Always on display kavramı akıllı cep telefonlarında olan ve ayarlanabilen bir özelliktir. Bu özellik telefonun akıllı sıfatını alması yani teknoloji ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. Teknolojinin niteliklerinden hareketle insan yaşamını kolaylaştırdığı da ifade edilebilir. Always on display Türkçe bir kavram değildir. Bu nedenle açıklamak şarttır. Always on display nedir, şarj yer mi, nasıl kapatılır ve açılır konuları kavrama ait anlam ve özellikleri içermektedir.

Always on Display Nedir?

İlk olarak Always on display kavramının Türkçe olmadığı vurgulanmalıdır. Bu kavram yabancı bir kavramdır. Always on display kavramının kelime anlamı her zaman ekranda şeklindedir. Bu anlamı teknoloji ile birlikte düşünmek gerekir. Çünkü asıl o zaman kullanım amacına uygun anlamlandırılabilir. Always on display akıllı telefonda olan bir özelliktir. İsteğe göre kapatılabilen ve açılabilen özelliktir.

Always on display insan yaşamına kolaylık sunan özelliktedir. Bazen akıllı telefonların ekranı kapalı olsa bile saat, tarih gibi şeyler görünür. İşte always on display kavramı bu özelliği ifade etmektedir.

Always on Display Şarj Yer Mi?

Genelde dijital teknolojileri ile üretilen aletler sürekli açık kaldığında şarjı çok çabuk bitirdiği düşünülür. Yani şarjı yediği ifadesi kullanılır. Bazı özelliklere göre bu durum değişmektedir. Örneğin bir kablosuz kulaklık sürekli açık kaldığında şarjı bitecektir. Fakat always on display özelliğinde böyle bir durum söz konusu değildir. Always on display özelliği akıllı telefonun şarjını yemez.

Always on Display Pil Tüketimi Nasıl?

Dijital teknolojileri artık yaşamımızın her alanında vardır. Akıllı cep telefonları, akıllı nesneler, laptop bunlara örnektir. Bütün bu dijital teknolojilerin çalışması için şarjın olması gerekir. Kimi dijital teknolojiler de şarj çok çabuk bitmektedir. Kimi dijital teknolojiler de ise bu durum tam tersinedir.

Akıllı cep telefonlarını ele alacak olursak içerisinde bulunan birçok özelliği vardır. Bu özellik sayesinde akıllı telefonlar birçok alanda kullanılabilir. Bu özelliklerden biri always on display özelliğidir. Always on display özelliği şarj yiyen bir özellik değildir. Pil tüketimini olumsuz şekilde etkilememektedir.

Always on Display Nasıl Kapatılır?

Tercihe göre always on display özelliğini kapatabilir ve açabilirsiniz. Bu özellik akıllı telefonların ekranı kapalı dahi olsa saatin, tarihin görünmesini sağlar. Bu özelliğin aktif olmasını istemiyorsanız şunları yapmanız gerekir:

Akıllı telefonunuzda olan Ayarlar kısmına tıklayın.

Kilit Ekran ve Güvenlik kısmına tıklayın.

Always on display yazan kısmın yanındaki düğme açık ise kapatın.

Always on Display Nasıl Açılır?

Always on display özelliği isteğe göre ayarlanabilir. Eğer bu özelliği açarsanız akıllı telefonunuzun ekranı kapalı dahi olsa tarihi ve saati görme şansınız olur. Bu özellik yaşamı kolaylaştıran bir özelliktir de denebilir. Eğer bu özelliğin açık olmasını istiyorsanız akıllı telefonunuzun ayarlarından yapmanız gereken birkaç işlem vardır. Always on display açmak için şu aşamaları yapmanız gerekir: