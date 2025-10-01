Alzheimer hastası yaşlı adam 15 gündür her yerde aranıyor! “Gün geçtikçe umudumuz tükeniyor”

Gün geçtikçe umudumuz tükeniyor. Yani bizim şu anda tek bir şüphemiz var, herhangi bir araca binip köyü terk ettiği yönünde. Fakat köyde, civarda kameralar genelde bozuk. Bir tane sağlıklı çalışan kamera var. O kamera da sadece tek bir yolu gösteriyor. Fakat köyden köyün çıkışında birden fazla yol var. O yollardan çıkmış olabilir bu araç. Babamın düşmanı yoktur. Kötü niyetli birinin babamı alıp götürdüğünü düşünmüyoruz. Babam bazen çıkıp gidiyordu yani ama muhtemelen yani bir aracı durdurup bindiyse otostop çektiyse alan kişi kötü niyetle almamıştır. Ondan sonra neler gelişti bilmiyoruz. Umudumuz tükeniyor. Gören, duyan varsa, artık elimizdeki tek umut farklı bir şehre gittiyse Türkiye'nin 81 ilinden herhangi birinde olabilir. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyorum. Dışarı çıktıkları zaman parkta, hastanelerde, camilerde, herhangi bir yerde çevrelerine biraz daha dikkatli bakmaları, gören, duyan olursa 112'ye ihbar hattına ulaşmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.