Haberler Yaşam Haberleri Aman dikkat: Bu çiçeğe dokunmanın cezası 550 Bin TL!
Mersin’in Anamur ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve beyaz çiçekleriyle deniz kıyılarını süsleyen göz kum zambakları, tüm Akdeniz kıyılarında yetkililer tarafından etrafı çevrilerek koruma altında tutuluyor. Koparmak veya taşımak yasak, 547 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var.

Mersin-Antalya kıyılarında yoğun bulunan ve göz kamaştıran kum zambakları Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında tutuluyor.eniz Kıyılarına ayrı bir güzellik sunan zambaklar, yeni sezonda da etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, Erdemli ve Anamur İlçelerinde kendini gösteren kum zambaklarının bulunduğu alanlara koruma tabelaları çakarak şeritlerle çevrilmesi talimatını verdi.

Vali Atilla Toros, "Kum zambakları Başta Mersin olmak üzere Akdeniz'in doğal güzelliklerinden biri olan, rüzgarla dans eden, kumların içinde hayata tutunan bu zarif çiçeklerin korunması hepimizin görevi. Koparmak veya taşımak yasak, 547 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında cezası var. Ancak asıl önemli olan doğa bilincidir. Kum zambaklarını, geleceğimiz olan çocuklara teslim edebilmemiz gerekiyor" dedi.

