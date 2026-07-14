Amasya’da ’adınız cinayete karıştı’ yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun yaptılar!

Edinilen bilgiye göre, Ziyaret beldesinde yaşayan K.D'yi (67) telefonla arayarak adının sözde bir cinayet soruşturmasına karıştığı için evinde bulunan ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğine inandırdı. Daha sonra sivil polis görünümünde iki şahıs eve gelerek altın ve ziynet eşyalarını teslim alıp uzaklaştı.