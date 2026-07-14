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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:21 Son Güncelleme: 14.07.2026 14:30

Amasya'da 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun yaptılar!

Amasya’da bir vatandaşın adının sözde bir cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla 2 milyon TL'lik ziynet eşyaları ve paralarını alıp kaçan 2 telefon dolandırıcısı, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Giresun’da yakalandı.

İHA Yaşam
Amasya’da ’adınız cinayete karıştı’ yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun yaptılar!
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Edinilen bilgiye göre, Ziyaret beldesinde yaşayan K.D'yi (67) telefonla arayarak adının sözde bir cinayet soruşturmasına karıştığı için evinde bulunan ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğine inandırdı. Daha sonra sivil polis görünümünde iki şahıs eve gelerek altın ve ziynet eşyalarını teslim alıp uzaklaştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Dolandırıldığını anlayan kadının başvurusu üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, güvenlik kamerası incelemeleri, saha çalışmaları ve teknik analizler neticesinde şüphelilerin izine ulaşıldı. Şüpheliler F.B. ve H.A Giresun'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefon dolandırıcılarından 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL'lik vurgun | Video

ZİYNET EŞYALARI AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar aileye teslim edildi. Amasya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AMASYA

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Amasya'da 'adınız cinayete karıştı' yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun yaptılar!
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