Amasya’da meyve bahçelerini don vurdu

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava dalgası, Nisan ortasında Amasya'ya kar getirdi. Kış mevsiminde görülmeyen kar yağışının Nisan ortasında yaşandığı Amasya'da şehir beyaza bürünürken, termometreler, Nisan ayında kaydedilen rekor soğuğa ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan bahar sıcaklıkları ile rengarenk çiçeklerini açan ve meyve vermeye hazırlanan ağaçlar ise kar altında kaldı. Türkiye'de meyve üretiminin en önemli merkezlerinden olan Amasya'da meyve ağaçları büyük oranda zarar gördü.

Zirai don riski ise çiftçilerin uykusunu kaçırdı. Kimi çiftçiler, bitkilerini soğuktan korumak için geceyi bahçede geçirirken farklı yöntemlerden medet umdu. Seracılar, seralarını don örtüsü ile örterek ve seraların içinde ateş yakarak bitkilerini soğuktan korumaya çalıştı. Bu çabalar, özellikle sera içinde yetişen bazı ürünlerin zarar görmeden korunmasına yardımcı oldu. Ancak, sera dışında açık havada yetişen ve önümüzdeki ay hasat edilmeye hazırlanan meyve ağaçları başta olmak üzere şeftali, kayısı, kiraz ve vişne gibi meyveler, donun etkisiyle büyük zarar gördü.

Amasya'nın Yeşilyenice Mahallesinde bir meyve bahçesinde zararın boyutları gözler önüne serildi. Büyük oranda kiraz ağacı bulunan meyve bahçesinde hasat zamanına bir aydan kısa bir süre kalan kirazların çürümüş olduğu görüldü. Amasyalı meyve üreticilerinin bir yıllık emeği de kar altında kaldı. Hasat sezonuna kısa bir süre kala yaşanan soğuk ve yoğun kar yağışı nedeniyle emeği kar altında kalan üretici ise destek bekliyor. Zirai don sadece çiftçilerin gelirini etkilemekle kalmıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde don olayı yaşanması, bu sene meyve arzını önemli ölçüde etkileyecek. Azalan meyve üretimi sonucunda bu sene meyve fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.