Amasya’da orman yangını: 350 dönüm orman kül oldu

Amasya Merkez'e bağlı Kızılkışlacık Köyü Başyurt Yaylası mevkiinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangında 350 dönüm (35 hektar) ormanlık alan zarar gördü.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına, AFAD'ın koordinesinde 1 helikopter ve 17 arazöz ile müdahale edildi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Amasya Merkez İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte karadan söndürme çalışmalarını yürüttü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sayesinde bugün sabah saatlerinde ancak kontrol altına alınabildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.