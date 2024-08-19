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Giriş Tarihi: 19.8.2024 18:02 Son Güncelleme: 19.8.2024 18:29

Amasya’da vahşet! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

Amasya’da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükledi.

SERKAN ATICI
Amasya’da vahşet! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

Amasya'nın Suluova ilçesi Ayrancı köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi kamyonetine iple bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi. Olayı gören duyarlı bir sürücü, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı, ardından da durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi.

Amasya’da yürek yakan görüntü... Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!

Koyunlara Gitmiyor Diye Sürüklemiş

İsminin açıklanmasını istemeyen duyarlı vatandaş, "Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği gördüm. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, "davara gitmiyor, salaklanıyor" cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

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Amasya’da vahşet! Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi
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