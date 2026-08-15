Amasya’daki bakımevinde şüpheli ölüm! Otizmli gencin ailesinden işkence iddiası: ‘Yemek vermeyip darp ediyorlardı’

"FAZLA YEMEK YEDİRMİYORLARDI Kİ ÖLSÜN"

Anneye göre Sinan'ın durumunun son ziyaretinde daha da kötü olduğu görüldü. Özdemir, oğlunun iki bakıcı tarafından kolundan tutulduğunu, yürümekte zorlandığını ve son derece tepkisiz olduğunu öne sürerken "En son gittiğimde iki bakıcı girmişti koluna. Sinan'ı sürükleye sürükleye götürüyorlardı, adımını bile ayağını kaldıramıyordu. Ve çok tepkisizdi. Çok çok. Şiddet de var. Aç bırakmak da var. Çünkü fazla yemek yedirmiyorlardı ki ölsün" ifadelerini kullandı.

"SİNAN'I HASTANEYE KALDIRIP BİZE HABER VERMİYORLAR"

ATV'nin haberine göre, Sinan'ın dayısı Veli Özdemir de yeğeninin gördüğünü iddia ettiği kötü muameleye ilişkin fotoğrafları savcılığa teslim ettiklerini belirtti. Özdemir, "İşkenceyle çocuğu bu hale getiriyor, hastaneye yatırıyorlar ve de bize hiç kimseye haber vermiyorlar." dedi.