Amasya’daki bakımevinde şüpheli ölüm! Otizmli gencin ailesinden işkence iddiası: ‘Yemek vermeyip darp ediyorlardı’

32 yaşındaki otizmli Sinan Gündoğdu'nun İstanbul Pendik'te başlayan bakım süreci, Sakarya'nın ardından Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bakım evinde devam etti. Sinan Gündoğdu, burada kaldığı bir yıl boyunca ailesinden giderek uzaklaştı. Annesi Ayfer Özdemir ise mesafe nedeniyle oğlunu sık sık göremediğini, görüntülü görüşme taleplerinin de karşılanmadığını söyledi. Bir süre sonra Sinan'dan acı haber geldi. Gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği söylendi ancak aile gerçeğin başka olduğunu iddia etti.
"DARP İZLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİM"
Anne Özdemir, oğlunun yanına her gittiğinde vücudunda darp izleri gördüğünü iddia ederken bu izlerin fotoğraflarını çekerek saklayan anne, son dönemlerde Sinan'a ulaşmakta da zorlandığını belirtti.
"TELEFONLARIM MEŞGULE ATILDI"
Özdemir, "Gece on iki buçukta telefon geldi o anda zaten içimde bir şey koptu. Başın sağ olsun kaybettik dedi. İki gün boyunca aradım. Telefonlarım meşgule atıldı. Resimlerden anlıyordum çocuğuma ne olduğunu" diyerek yaşadığı endişeyi anlattı.
"FAZLA YEMEK YEDİRMİYORLARDI Kİ ÖLSÜN"
Anneye göre Sinan'ın durumunun son ziyaretinde daha da kötü olduğu görüldü. Özdemir, oğlunun iki bakıcı tarafından kolundan tutulduğunu, yürümekte zorlandığını ve son derece tepkisiz olduğunu öne sürerken "En son gittiğimde iki bakıcı girmişti koluna. Sinan'ı sürükleye sürükleye götürüyorlardı, adımını bile ayağını kaldıramıyordu. Ve çok tepkisizdi. Çok çok. Şiddet de var. Aç bırakmak da var. Çünkü fazla yemek yedirmiyorlardı ki ölsün" ifadelerini kullandı.
"SİNAN'I HASTANEYE KALDIRIP BİZE HABER VERMİYORLAR"
ATV'nin haberine göre, Sinan'ın dayısı Veli Özdemir de yeğeninin gördüğünü iddia ettiği kötü muameleye ilişkin fotoğrafları savcılığa teslim ettiklerini belirtti. Özdemir, "İşkenceyle çocuğu bu hale getiriyor, hastaneye yatırıyorlar ve de bize hiç kimseye haber vermiyorlar." dedi.
"YALNIZ KALDIĞI 10 DAKİKADA ÖLDÜ"
Ailenin iddiasına göre Sinan'ın yanında 24 saat bulunması gereken bakıcının değişim saatinde, genç adam yaklaşık 10 dakika boyunca odada yalnız kaldı. Aile ölümün bu süre içerisinde gerçekleştiğini öne sürdü.
ÖLÜM RAPORUNDAKİ 'KALP KRİZİ' DETAYI
Sinan Gündoğdu'nun ölüm raporunda ilk olarak kalp krizi bilgisine yer verildi. Ancak cenazeyi teslim almak için morga giden dayısı, gördüğü manzara karşısında şüphelerinin daha da arttığını ifade etti.
SAVCILIK OLAYA EL KOYDU
Aile, bakım evi hakkında şikâyetçi olurken Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Sinan'ın kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından netleşmesi bekleniyor.