Haberler Yaşam Haberleri AMAZON 2 BİN TL DEĞERİNDE 30 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR! Amazon Prime Day ücretsiz oyunlar ne zaman, kaç gün sürecek, nasıl satın alınır?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 23:46

AMAZON 2 BİN TL DEĞERİNDE 30 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR! Amazon Prime Day ücretsiz oyunlar ne zaman, kaç gün sürecek, nasıl satın alınır?

AMAZON 2 BİN TL DEĞERİNDE 30 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR! Amazon Prime Day ücretsiz oyunlar ne zaman, kaç gün sürecek, nasıl satın alınır?

Amazon 2 bin TL değerinde 30 oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı. Steam’in yaz indirimlerine karşılık Amazon da oyuncuları eğlendirecek oyunları sunacak. Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Amazon, kendi oyun uygulamasını oyunculara daha da tanıtmak ve Epic ile Steam’e rakip olmak istiyor. Amazon Prime oyunları nasıl alınır sorusu da soruluyor. İşte cevabı!

Amazon Gaming 2000 Tl değerinde birbirinden güzel oyunları sunmaya hazırlanıyor. Bunların arasında Star Wars, Mass Effect gibi kaliteli oyunlar yer alıyor. Oyuncular özellikle Amazon bedava oyunlar nasıl alınır, ne zamana kadar sürüyor soruları yöneltiliyor. Amazon Prime oyunları nasıl alınır sorusu da soruluyor. İşte detaylar!

AMAZIN PRIME GAMING ÜYE NASIL OLUNUR?

Amazon Prime Day'den yararlanmak için Amazon Prime'a üye olabilirsiniz. Böylece gaming kısmından satın alınabilir.

AMAZON ÜCRETSİZ OYUNLAR

10 Second Ninja X

8Doors: Arum's Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

GRID Legends

HUE

Manual Samuel

Mass Effect Legendary Edition

Metal Slug 2

Metal Unit

Need for Speed Heat

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

The Crow's Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

AMAZON PRIME ÜCRETSİZ OYUNLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

30 oyun ücretsiz verilecek. Oyunların bazıları 21 Hazirandan itibaren verilecek. Star Wars serisi, Need for Speed Head, Mass Effect ve GRID Legends oyunları 12 – 13 Temmuz tarihlerinde verilecek.

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AMAZON 2 BİN TL DEĞERİNDE 30 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR! Amazon Prime Day ücretsiz oyunlar ne zaman, kaç gün sürecek, nasıl satın alınır?
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