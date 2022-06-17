AMAZON 2 BİN TL DEĞERİNDE 30 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR! Amazon Prime Day ücretsiz oyunlar ne zaman, kaç gün sürecek, nasıl satın alınır?

Amazon Gaming 2000 Tl değerinde birbirinden güzel oyunları sunmaya hazırlanıyor. Bunların arasında Star Wars, Mass Effect gibi kaliteli oyunlar yer alıyor. Oyuncular özellikle Amazon bedava oyunlar nasıl alınır, ne zamana kadar sürüyor soruları yöneltiliyor. Amazon Prime oyunları nasıl alınır sorusu da soruluyor. İşte detaylar!