AMAZON 2 BİN TL DEĞERİNDE 30 OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR! Amazon Prime Day ücretsiz oyunlar ne zaman, kaç gün sürecek, nasıl satın alınır?

Amazon Gaming 2000 Tl değerinde birbirinden güzel oyunları sunmaya hazırlanıyor. Bunların arasında Star Wars, Mass Effect gibi kaliteli oyunlar yer alıyor. Oyuncular özellikle Amazon bedava oyunlar nasıl alınır, ne zamana kadar sürüyor soruları yöneltiliyor. Amazon Prime oyunları nasıl alınır sorusu da soruluyor. İşte detaylar!
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10 Second Ninja X
8Doors: Arum's Afterlife Adventure
Addling Adventures
Bang Bang Racing
Clouds & Sheep 2
Death Squared
Fatal Fury Special
Giana Sisters: Twisted Dreams
Gone Viral
GRID Legends
HUE
Manual Samuel
Mass Effect Legendary Edition
Metal Slug 2
Metal Unit
Need for Speed Heat
Pumped BMX Pro
Puzzle of the Year — 10 Pack
Rain World
Road Trip — 3 Pack
Samurai Shodown II
Serial Cleaner
Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy
Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast
Star Wars Republic Commando
The Crow's Eye
The Darkside Detective
The King of Fighters 2000
The King of Fighters 2002
The Metronomicon: Slay the Dance Floor