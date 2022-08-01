Amazon Prime Gaming 260 TL değerindeki oyunları bedavaya veriyor! İşte Amazon Prime Ağustos 2022 ücretsiz oyunları!

Amazon Prime üyeleri ücretsiz bir şekilde Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ulaşabiliyor. Amazon, yaptığı açıklamada 263 TL değerinde 6 oyunun ücretsiz şekilde vereceğini açıkladı. Peki, hangi ürünler ücretsiz şekilde verilecek? İşte Amazon Prime Gaming ile Ağustos 2022 ücretsiz oyunlar listesi
AMAZON PRIME ÜCRETSİZ OYUNLAR AĞUSTOS 2022
Amazon Prime Gaming, her ay olduğu gibi bu ay da ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Toplamda 6 oyun bedavaya verilecek. İşte Ağustos 2022 ücretsiz oyunlar:
- StarCraft: Remastered
- Zak McKracken and the Alien Mindbenders
- Beasts of Maravilla Island
- Recompile
- ScourgeBringer
- Family Mysteries: Poisonous Promises