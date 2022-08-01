Haberler Yaşam Haberleri Amazon Prime Gaming 260 TL değerindeki oyunları bedavaya veriyor! İşte Amazon Prime Ağustos 2022 ücretsiz oyunları!
Giriş Tarihi: 1.8.2022 10:02

Amazon Prime Gaming 260 TL değerindeki oyunları bedavaya veriyor! İşte Amazon Prime Ağustos 2022 ücretsiz oyunları!

Amazon Prime Ağustos ayında vereceği ücretsiz oyunları yayımladı. 6 oyun toplam 263 TL değerinde ücretsiz bir şekilde kullanıcılara veriliyor. Ürünleri elde etmek için sadece Prime Gaming’e üye olmak yeterli. Uygulamaya ücretsiz şekilde üye olunabiliyor. Amazon Prime Ağustos 2022 ücretsiz oyunları böylece kullanıcılara sunuldu. İşte Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları!

Amazon Prime Gaming 260 TL değerindeki oyunları bedavaya veriyor! İşte Amazon Prime Ağustos 2022 ücretsiz oyunları!

Amazon Prime üyeleri ücretsiz bir şekilde Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ulaşabiliyor. Amazon, yaptığı açıklamada 263 TL değerinde 6 oyunun ücretsiz şekilde vereceğini açıkladı. Peki, hangi ürünler ücretsiz şekilde verilecek? İşte Amazon Prime Gaming ile Ağustos 2022 ücretsiz oyunlar listesi

AMAZON PRIME ÜCRETSİZ OYUNLAR AĞUSTOS 2022

Amazon Prime Gaming, her ay olduğu gibi bu ay da ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Toplamda 6 oyun bedavaya verilecek. İşte Ağustos 2022 ücretsiz oyunlar:

- StarCraft: Remastered

- Zak McKracken and the Alien Mindbenders

- Beasts of Maravilla Island

- Recompile

- ScourgeBringer

- Family Mysteries: Poisonous Promises

AMAZON PRIME GAMING NASIL ÜYE OLUNUR?

İlk olarak Amazon Prime sitesine gidin ve Prime hesabı açın.

Gerekli talimatları tamamladıktan sonra Prime Gaming sayfasına giderek ücretsiz oyunlarınızı ve oyun içi eşyalarınızı alabilirsiniz.

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Amazon Prime Gaming 260 TL değerindeki oyunları bedavaya veriyor! İşte Amazon Prime Ağustos 2022 ücretsiz oyunları!
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