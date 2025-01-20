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Giriş Tarihi: 20.1.2025

Ambulans helikopter Melisa için havalandı

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Ambulans helikopter Melisa için havalandı
Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebek, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi. Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Hastanede görevli pediatri uzmanı 112 Komuta Kontrol Merkezini arayarak Melisa bebeğin durumunun kötü olması sebebiyle ambulans helikopter talep edildi. Van'da konuşlu olan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter kısa sürede Derecik ilçesine giderek hastayı alıp Van'a nakli sağlandı.
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Ambulans helikopter Melisa için havalandı
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