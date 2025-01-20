Ambulans helikopter Melisa için havalandı

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebek, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi. Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 15 aylık Melisa bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Hastanede görevli pediatri uzmanı 112 Komuta Kontrol Merkezini arayarak Melisa bebeğin durumunun kötü olması sebebiyle ambulans helikopter talep edildi. Van'da konuşlu olan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter kısa sürede Derecik ilçesine giderek hastayı alıp Van'a nakli sağlandı.