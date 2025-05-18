Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna 49 bin TL ceza kesildi

Sosyal medyada Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili bir paylaşım yapılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümü tarafından yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edildi. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplam 49 bin 810 TL para cezası uygulandı. Öte yandan sürücüler U.G. B.K. ve B.T.S. 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edildi. 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

'180 BİN TL PARA CEZASI VE 120 GÜN TRAFİKTEN MEN'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimini Meclis'e sunduklarını kaydederek, "Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin TL para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" ifadelerini kullandı.