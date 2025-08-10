Amcası enkaz altında kalmıştı! Ünlü oyuncu Eylül Tumbar acı haberi duyurdu

Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremde enkaz altıdan kurtarılan 6 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz' dedi.
ÜNLÜ OYUNCUNUN AMCASI HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu Eylül Tumbar, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda yıkılan binada yengesi ve amcasının enkaz altında kaldığını duyurdu.
Tumbar akrabalarının yardım beklediğini, "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır." ifadeleriyle duyurmuştu.