Haberler Yaşam Haberleri Amcası enkaz altında kalmıştı! Ünlü oyuncu Eylül Tumbar acı haberi duyurdu
Giriş Tarihi: 10.8.2025 23:33 Son Güncelleme: 10.8.2025 23:34

Amcası enkaz altında kalmıştı! Ünlü oyuncu Eylül Tumbar acı haberi duyurdu

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi. Balıkesir'de yaşanan büyük deprem sonrası en büyüğü 4.6 büyüklüğünde 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Oyuncu Eylül Tumbar, Balıkesir'de meydana gelen depremde amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Amcası enkaz altında kalmıştı! Ünlü oyuncu Eylül Tumbar acı haberi duyurdu

Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremde enkaz altıdan kurtarılan 6 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bir büyüğümüz hayatını kaybetti, üzgünüz' dedi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncu Eylül Tumbar, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda yıkılan binada yengesi ve amcasının enkaz altında kaldığını duyurdu.



Tumbar akrabalarının yardım beklediğini, "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır." ifadeleriyle duyurmuştu.

"AMCAMI KURTARAMAMIŞLAR!"

Tumbar yaptığı son paylaşımda ise yengesinin enkaz altından sağ çıkarıldığını ancak amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Tumbar acı haberi, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim" cümleleriyle açıkladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Amcası enkaz altında kalmıştı! Ünlü oyuncu Eylül Tumbar acı haberi duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz