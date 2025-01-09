Amerika’nın en etkili Müslümanları arasında bir Türk

Şanlıurfa doğumlu Halil Demir, 2001 yılında kurduğu Zakat Foundation of America ile hem ABD'de hem de dünya çapında insani yardım projelerine liderlik ediyor.

Zekat Vakfı, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin dahil olduğu 45'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplumsal kalkınma, eğitim, sağlık, yetim bakımı gibi alanlarda önemli projelere imza atan bir sivil toplum kuruluşu olarak dikkat çekiyor. Vakıf, özellikle Türkiye, Lübnan, Kenya ve Gazze gibi bölgelerde büyük etki yaratan yardım çalışmalarıyla tanınıyor.

MAS-ICNA KONGRESİ'NDE GURUR VEREN KONUŞMA

ABD'nin en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından olan MAS-ICNA tarafından (Chicago'da) düzenlenen yıllık konferansta Halil Demir de bir konuşma gerçekleştirdi. Halil Demir, ABD'nin en büyük Müslüman çatı kuruluşlarından olan MAS-ICNA tarafından düzenlenen yıllık konferansta yaptığı konuşmada, Zekat Vakfı'nın insani yardım misyonunu bir kez daha vurguladı.

Demir yaptığı konuşmada 'Kur-an'ı Kerim'i okumalıyız, sadece okumakla değil aynı zamanda Kur-an'ı yaşamalıyız. Zakat Vakfı olarak en başından beri bu etkinlii destekliyoruz çünkü eğitime büyük önem veriyoruz. Müslümanların geleceğini eğitim belirleyecektir. Vakfımız, Suriyeli mülteci öğrencilere kaliteli eğitim sağlamaya odaklanan bir üniversiteyi Türkiye'de kurarak gelecek nesiller için bir adım attı.' ifadelerini kullandı. Demir, yıllardır ABD'de düzenlenen Kuran Yarışması'na destek vermekten duyduğu gururu dile getirirken, Zekat Vakfı'nın çalışmaları hakkında gösterilen tanıtım videosu büyük beğeni topladı.

ZEKAT VAKFI'NDAN GAZZE'YE 1 MİLYON ÖĞÜNLÜK YEMEK HEDEFİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük Müslüman yardım organizasyonlarından biri olan Amerika Zekat Vakfı, Gazze'de 1 milyon öğünlük yemek dağıtma hedefini sürdürüyor. Chicago merkezli vakfın başkanı, Şanlıurfalı Halil Demir, Gazze'deki açlık çekenlere yardım eli uzatmak için sahada aktif olarak çalıştıklarını belirtti.

Demir, "Gazze'deki açlığı olabildiğince azaltmak için 1 milyon öğün yemek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu, özellikle de bölgeye yardım girişine getirilen kısıtlamalar göz önüne alındığında, hiç de kolay bir iş değil. Gazze'den vazgeçmeyin. Filistin'den vazgeçmeyin. Dünya Gazze'de olup bitenlere bakarken, Filistinlilerin süresiz desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlamak önemlidir. Her katkı Gazze'nin rehabilitasyonu için önemlidir." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE UMUT IŞIĞI

Gazze, yıllardır süregelen çatışmalar ve abluka nedeniyle büyük bir insani krizin pençesinde. Amerika Zekat Vakfı, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak onlara umut oldu. Vakıf yetkilileri, Gazze'de gerçekleştirdikleri kurban eti dağıtımının yanı sıra bölgedeki hastanelere, yetimhanelere ve okullara da çeşitli yardımlarda bulunuyor.

24 YILLIK VAKFIN KURUCU BAŞKANI

Zekat Vakfı (Zakat Foundation of America), 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu ve İslam'ın temel ilkelerinden biri olan zekat (ihtiyaç sahiplerine yardım) kavramını esas alarak insani yardım projeleri yürütmekte. Merkezi Illinois eyaletinde bulunan vakıf, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde çok sayıda ülkede faaliyet gösteriyor.

Toplam 45'ten farklı ülkede faaliyet gösteren vakıf Afrika Kıtasında: Benin, Burkina Faso, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Fildişi Sahili, Kenya, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda.

Asya Kıtasında: Myanmar (Burma), Nepal, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Afganistan, Azad Keşmir, Bangladeş, Kamboçya, Hindistan, Endonezya'da. Avrupa'da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya.

Ortadoğu'da: Ürdün, Irak, Lübnan, Filistin, Suriye, Yemen.

Amerika Kıtasında: Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Haiti'de faaliyet gösteriyor.

VAKFIN AMACI VE MİSYONU

Zekat Vakfı, yoksullukla mücadele etmek, toplumların refahını artırmak ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla çalışır. Vakıf, yardımlarını din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirmekte ve insani değerleri ön planda tutmaktadır.

ULUSLARARASI ETKİ

Zekat Vakfı, pek çok ülkede insani yardım projeleri hayata geçirmiştir. Türkiye, Filistin, Bangladeş, Somali ve Pakistan gibi ülkelerde aktif çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de evsizlere yardım, gıda bankaları ve göçmen destek programları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

CHİCAGO'DA YENİDEN TÜRKİYE RÜZGARLARI ESECEK!

ABD'nin en çok tanımam Müslüman yardım kuruluşu Zekat Vakfı'nın Başkanı Halil Demir Ertuğrul USA firması ile birlikte Chicago'daki Türk Festivalini de üstlendi. Amerika'daki Türk diasporasının gurur projelerinden biri olan Chicago Türk Festivali, 2025 Mayıs ayında ikinci kez düzenlenecek. Geçen yıl ilk yılında 15 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza atan festival, bu yıl daha da zengin bir programla misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor ve 30 binden fazla kişiyi ağırlamayı hedefliyor. Festival, Rosemont Center'da gerçekleştirilecek ve fuar alanında birçok firma, katılımcılara Türk kültürünü tanıtacak. Türk yemeklerinin sunulduğu festivalde, ayrıca panel programları da yer alacak.

ABD'NİN EN BÜYÜK TÜRK FESTİVALİ!

Chicago'da bu sene 2'ncisi düzenlenecek olan Türk Festivali 23 - 24 - 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

ÜÇ GÜN SÜRECEK KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Festival, Chicago'da üç gün boyunca dolu dolu bir program sunacak. Türk mutfağından el sanatlarına, halk danslarından müzik performanslarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Festival alanında kurulacak stantlarda, katılımcılar Türk ürünlerini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

SANAT, DANS VE KÜLTÜR BULUŞMALASI

Festivalin önemli bir bölümü de sahne performanslarına ayrıldı. Festival Halk dansları ekipleri, mehter takımı gösterileri ve modern sanatçıların performanslarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Türk sanat eserlerinin sergileneceği alanlar ise hem Türk kültürüne aşina olmayanlar hem de özlem duyanlar için önemli bir buluşma noktası olacak.