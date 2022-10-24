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Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:15

Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’ın sulama projesi olan Orta Ceyhan-Menzelet-Kılavuzlu Projesi’nin son bölüm çalışmalarına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başlandı.

AA
Amik Ovası’nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor

Proje tamamlandığında toplamda 87 bin 490 dekarlık tarım alanın sulanacağı Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın sulama projesinin İslahiye ilçesi Örtülü Mahallesi kırsalında devam eden 4. kısmı ile 10 bin 500 metrelik ana tahliye kanalının açılarak taşkınların önleneceği taş tahkimatı da yapılıyor. Ayrıca ana kanalından Tahtaköprü Barajı'nın besleneceği proje ile Hatay'ın Amik Ovası'nın su ihtiyacının büyük bir bölümü de buradan karşılanacak.

Örtülü Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda çapı 3 bin 200 milimetre olarak başlayan, çeşitli çap ve ebatta toplamda 402 kilometre borulu şebeke döşenmesi ile 23 köyün sulaması ve drenajı sağlanacak.

Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım Projesi ile İslahiye ilçesindeki, Altınüzüm, Yeniköy, Yelliburun, Sahmaran, Karakaya, Aşağıbilenler, Yukarıbilenler, Çolaklar, Arapuşağı, Akın Yolu, Ortaklı, Kalaycık, Güllühüyük, Bayraktepe, Yeşilova, Aganlı, Köseler, Karapınar, Karapolat, Toplamalar, Çubuk, Ağalar Ovası ve Şahmaran mahallelerindeki brüt 87 bin 830 dekar zirai alan suyla buluşacak.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AA muhabirine, Kılavuzlu ana kanalın ilk iki kilometresinin tamamlandığını, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Vural, proje bittiğinde kendi cazibesiyle akacak suyun toprakla buluşacağını, çiftçinin en büyük sıkıntısı olan enerji maliyetlerinin düşeceğini kaydetti.

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Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
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