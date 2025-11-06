Amine Azra başardı

Gaziantep'te yaşayan SMA Tip 1 hastası Amine Azra Çokan için başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan para toplandı. 2 yıl boyunca kızları için gerekli parayı toplayan aile mutluluklarını kendilerine destek verenlerle birlikte paylaşarak balon uçurdu. Henüz 12 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Amine Azra Çokan'ın inşaat işçisi babası Halil ve ev hanımı annesi Feride Çokan 4. çocukları olan Amine'nin tedavisi için gerekli olan parayı bulmak için Gaziantep Valiliği'nden izin alarak yardım kampanyası başlattı. Ailenin yardım çığlıklarına sessiz kalmayan duyarlı vatandaşların da katkısıyla geniş bir alanda sürdürülen kampanya 2 yıl dolmadan başarılı oldu. Aile kızları için yapılacak tedavinin müjdesini Şahinbey ilçesindeki Fıstık Park'ta balon uçurarak verdi. 2 yıl boyunca gece gündüz demeden yoğun bir kampanya yürüttüklerini söyleyen baba Halil Çokan, "Kızımıza henüz 2 haftalıkken teşhis konuldu. Bir insan için en zor olan şey evladının gözleri önünde eriyip gidecek olması. Buna razı olmamak için kampanya başlattık. Gece gündüz demeden mücadele ettik. Dostlarımızın desteği ve hayırseverlerin katkısı ile kampanyamızda tedavi için gerekli olan para toplandı. Şu anda tedavi uygulanan merkezler ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ayın sonunda kızımızı tedavi ettireceğimiz merkeze gideceğiz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.