Anadolu beyaz gelinliğini giydi

Havaların iyice soğumasıyla birlikte Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaz gelinliğe büründü. Bursa, Bolu, Sivas, Aksaray, Tokat ve Giresun'da yer yer kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Mardin, Bingöl, Elazığ, Erzurum ve Muş'ta şiddetli yağış bekleniyor. Aynı illerin yüksek bölgelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.İstanbul haftanın ilk gününe 15 derece sıcakla başlayacak. Salı günü 13 derece sıcaklık beklenirken, Çarşamba ve Perşembe günü ise il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın neden olacağı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.