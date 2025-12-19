ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI BAŞLADI! Anadolu Efes - Dubai Basketball maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de play-off yarışının kızıştığı haftalarda Anadolu Efes, sahasında kritik bir sınava çıkıyor. Ligde orta sıralardan yukarı tırmanmayı hedefleyen temsilcimiz, kadrosunda önemli isimler barındıran Dubai ekibiyle kozlarını paylaşacak. Efes, hücum gücüyle ön plana çıkarken; Dubai Basketball ise fiziksel oyunuyla deplasmanda sürpriz arayacak. İstanbul'un yeni basketbol üssünde oynanacak bu mücadele, basketbolseverlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.