ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI BAŞLADI! Anadolu Efes - Dubai Basketball maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 19.12.2025 20:47

EuroLeague'in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ligin yeni ve iddialı ekibi Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketball’u konuk ediyor. Avrupa kupalarındaki 500. galibiyetini geçtiğimiz günlerde alan Lacivert-Beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği Anadolu Efes - Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair tüm detaylar.

EuroLeague'de play-off yarışının kızıştığı haftalarda Anadolu Efes, sahasında kritik bir sınava çıkıyor. Ligde orta sıralardan yukarı tırmanmayı hedefleyen temsilcimiz, kadrosunda önemli isimler barındıran Dubai ekibiyle kozlarını paylaşacak. Efes, hücum gücüyle ön plana çıkarken; Dubai Basketball ise fiziksel oyunuyla deplasmanda sürpriz arayacak. İstanbul'un yeni basketbol üssünde oynanacak bu mücadele, basketbolseverlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

ANADOLU EFES - DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague 17. hafta mücadelesinin takvimi resmi olarak açıklandı:

Detay Bilgi
Organizasyon Turkish Airlines EuroLeague (17. Hafta)
Maç Anadolu Efes - Dubai Basketball
Tarih (Ne Zaman) 19 Aralık 2025 Cuma (Bugün)
Saat (Saat Kaçta) 20:30
Stadyum Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EuroLeague'in yayın hakları kapsamında bu mücadele şu kanal üzerinden izlenebilecek:

Yayıncı Kanal: S Sport

Çift maç haftasının ikinci ayağında sahasında oynayacak olan Efes, yıldız oyuncularının liderliğinde hücumda etkili olmaya çalışacak. Takım, play-off hattına bir adım daha yaklaşmak için bu maçı kazanmak zorunda.

Ligin yeni ekibi olmasına rağmen kurduğu güçlü kadroyla dikkat çeken Dubai, deplasmanda sert bir savunma yaparak temsilcimizi durdurmayı planlıyor.

