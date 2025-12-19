ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI BAŞLADI! Anadolu Efes - Dubai Basketball maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de play-off yarışının kızıştığı haftalarda Anadolu Efes, sahasında kritik bir sınava çıkıyor. Ligde orta sıralardan yukarı tırmanmayı hedefleyen temsilcimiz, kadrosunda önemli isimler barındıran Dubai ekibiyle kozlarını paylaşacak. Efes, hücum gücüyle ön plana çıkarken; Dubai Basketball ise fiziksel oyunuyla deplasmanda sürpriz arayacak. İstanbul'un yeni basketbol üssünde oynanacak bu mücadele, basketbolseverlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.
EuroLeague 17. hafta mücadelesinin takvimi resmi olarak açıklandı:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|Turkish Airlines EuroLeague (17. Hafta)
|Maç
|Anadolu Efes - Dubai Basketball
|Tarih (Ne Zaman)
|19 Aralık 2025 Cuma (Bugün)
|Saat (Saat Kaçta)
|20:30
|Stadyum
|Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Çift maç haftasının ikinci ayağında sahasında oynayacak olan Efes, yıldız oyuncularının liderliğinde hücumda etkili olmaya çalışacak. Takım, play-off hattına bir adım daha yaklaşmak için bu maçı kazanmak zorunda.
Ligin yeni ekibi olmasına rağmen kurduğu güçlü kadroyla dikkat çeken Dubai, deplasmanda sert bir savunma yaparak temsilcimizi durdurmayı planlıyor.