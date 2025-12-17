ANADOLU EFES EUROLEAGUE MAÇI TAKİP ET! Zalgiris - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de çift maç haftasının ilk ayağında galibiyet arayan Anadolu Efes, Litvanya devi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken temsilcimiz, disiplinli Zalgiris karşısında galibiyet serisini sürdürmek niyetinde. Özellikle deplasmanda alınacak bir galibiyet, temsilcimizin ilk 8 hedefi yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.