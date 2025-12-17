Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Efes EuroLeague maçı: Zalgiris - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında zorlu bir sınav veriyor. Play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun en sert atmosferlerinden biri olan Zalgirio Arena'da Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği Zalgiris - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev randevuya dair tüm detaylar.

EuroLeague'de çift maç haftasının ilk ayağında galibiyet arayan Anadolu Efes, Litvanya devi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken temsilcimiz, disiplinli Zalgiris karşısında galibiyet serisini sürdürmek niyetinde. Özellikle deplasmanda alınacak bir galibiyet, temsilcimizin ilk 8 hedefi yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.

ZALGİRİS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 16. hafta mücadelesi için takvimler bugünü gösteriyor:

Maç Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba (Bugün)

Maç Saati: TSİ 21.00

Salon: Zalgirio Arena (Kaunas)

ZALGİRİS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu kritik Avrupa randevusu canlı olarak yayınlanacak:

Karşılaşma, S Sport ekranlarından naklen ve canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak.

Anadolu Efes oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak 17. sırada yer alıyor. Bu sezon beklediği gibi başlayamayan temsilcimizin rakibi 9 galibiyet 6 yenilgi ile 6. sırada yer alıyor.

