Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 14. Hafta

Anadolu Efes, EuroLeague'de zirve yarışından kopmamak için büyük önem taşıyan bir maça hazırlanıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin güçlü ve iddialı takımlarından Real Madrid'i evinde ağırlayacak. EuroLeague'de çıktığı 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alan Anadolu Efes için bu maç, üst sıralara tırmanma yolunda büyük bir fırsat sunuyor. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri şöyle:
Temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague)'nin 14. haftasında sahasında İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak.
4 Aralık 2025 Perşembe saat 20.15'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta.
Çıktığı 13 maçın 5'ini kazanıp 8'inden mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada girdi. Lacivert-beyazlılar, Monaco mağlubiyetinin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayırmış ve karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak. Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerse Avrupa kupalarında 500. galibiyetine imza atmış olacak.