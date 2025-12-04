Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 14. Hafta
Giriş Tarihi: 4.12.2025 17:49

Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma bu akşam! Temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında İspanya devi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Avrupa'daki 500. galibiyetini alma hedefiyle parkeye çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bu kritik mücadelede zirve takımlarından birini ağırlayacak. Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları.

Anadolu Efes, EuroLeague'de zirve yarışından kopmamak için büyük önem taşıyan bir maça hazırlanıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin güçlü ve iddialı takımlarından Real Madrid'i evinde ağırlayacak. EuroLeague'de çıktığı 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alan Anadolu Efes için bu maç, üst sıralara tırmanma yolunda büyük bir fırsat sunuyor. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri şöyle:

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague)'nin 14. haftasında sahasında İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak.

4 Aralık 2025 Perşembe saat 20.15'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta.

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma yayıncı kuruluş olan S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Çıktığı 13 maçın 5'ini kazanıp 8'inden mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. sırada girdi. Lacivert-beyazlılar, Monaco mağlubiyetinin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayırmış ve karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak. Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerse Avrupa kupalarında 500. galibiyetine imza atmış olacak.

