Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Leoparı görüntülendi! Bakanlık: Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:28 Son Güncelleme: 10.10.2022 12:02

Anadolu Leoparı görüntülendi! Bakanlık: Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu Leoparı, bir kez daha fotokapana yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından fotokapana yakalanan Anadolu Leoparı’nın görüntülerini paylaşarak, “Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı’nı bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Anadolu Leoparı görüntülendi! Bakanlık: Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz

Anadolu Leoparı'nın neslinin tükendiği düşünülüyordu. Ancak ülkenin dört bölgesinde varlığının kanıtlanması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti, farklı bölgelere fotokapan yerleştirilmesi için gerekli çalışmaları yaptı. Yerleştirilen fotokapan sayesinde bir erkek Anadolu Leoparı fotokapana yakalandı, yıllar içinde ilk kez geçtiğimiz yıllarda Anadolu Leoparı'nın görüntülenmesi başarıldı.

"ANADOLU LEOPARI'NI İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi Twitter hesabından bir kez daha fotokapana yakalanan bir Anadolu Leoparı'nın görüntüsünü paylaştı. Bakanlık, Anadolu Leoparı'nın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı'nı bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu Leoparı'nı izlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Anadolu Leoparı görüntülendi! Bakanlık: "Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz" | Video

"ONLARI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medyadan Anadolu Leoparı hakkında bir paylaşım yapmıştı. Kirişçi, "İşte dört bölgemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı… Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız. Emeği geçenleri gönülden kutluyorum" demişti.

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Anadolu Leoparı görüntülendi! Bakanlık: Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz
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