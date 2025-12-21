Sakarya’da feci kaza! 1 Ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 10.10 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (47) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan T.A. (63) yönetimindeki çekiciye arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





OTOMOBİLDEKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın şiddetiyle adeta paramparça olan otomobilde yolcu olarak bulunan Rıza Çelebi'nin (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kazayı yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü A.G. ise olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.