Anadolu’nun ilk camisi küllerinden doğdu

Anadolu'nun ilk camisi olan Hatay'daki Habib-i Neccar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Büyük oranda yıkılan caminin restorasyonunu Konya Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Vakit kaybetmeden başlayan kapsamlı restorasyon çalışması, 3 yıl dolmadan tamamlandı. Restorasyon süreci boyunca yapılan tüm işlemler, caminin orijinal mimari dokusuna uygun olacak şekilde planlandı.

Dayanıklılığı artırılmış malzemelerle ibadethanenin tarihi kimliğine sadık kalındı. Ana yapının iç yüzeylerinde yer alan kuzey, güney, doğu ve batı beden duvarlarının kalem işi tezyinatı yine aslına uygun ihya edildi. Kubbe hat yazıları ve bezemeleri büyük bir hassasiyetle tamamlandı. Yapının tüm mekanik ve tesisat bölümleri de baştan sona onarıldı.

ÖZGÜN PARÇALAR KORUNDU

Deprem enkazı içerisinden kurtarılarak tek tek numaralandırılan minber parçaları, yapılan sınıflandırma çalışmalarının ardından özgün şekilde korundu ve yeniden ayağa kaldırıldı. Avlu zemin döşemeleri orijinal hâli dikkate alınarak yenilendi, tüm ahşap doğrama pencere ve kapıların montajları bitirildi. Minarenin ana gövdesindeki taş işçiliği titizlikle yapıldı, ahşap şerefe bölümü de başarıyla tamamlandı. Caminin açılışı cumartesi günü gerçekleştirilecek deprem konut teslim töreniyle birlikte yapılacak.