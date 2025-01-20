Aniyo sonrası bakıma muhtaç hale geldi

Ünlü şarkıcıların bestelerini yapan bestekâr Levent ve Yusuf Gürsel kardeşler, anneleri Hatice Ümit Sarıoğlu'nun (76) özel bir hastanede yapılan anjiyo sonrasında bakıma muhtaç bir hale gelmesi nedeniyle 3 yıldır hukuk savaşı veriyor. İddiaya göre Hatice Ümit Sarıoğlu, 14 Kasım 2022'de göğüs ağrısı şikâyetiyle Ankara'da özel bir hastaneye yürüyerek gitti. Kalbinde sıvı birikmesi olduğu belirtilerek anjiyo yapılan Sarıoğlu, 'şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, konuşmada bozulma, his kaybı' yaşamaya başladı.

Sarıoğlu'nun kalbi taburcu olmaya hazırlanırken durdu. Yapılan müdahaleyle hayata dönen Sarıoğlu, engelli ve bakıma muhtaç hale geldi. Levent ve Yusuf Gürsel, anjiyo sırasında annelerinin kalbinin metalle çizilmesi sonucu hasar gördüğünü belirterek hastane ve doktor hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyusunda bulundu. Anjiyoyu yapan doktor hakkında ise Tüketici Mahkemesi'nde 1 milyon 250 bin TL'lik tazminat davası açıldı. Ankara Tabip Odası, hastane ve doktorlar hakkında talep edilen soruşturma veya kovuşturma izni verilmesine yönelik talebi reddederken açılan tazminat davası ise sürüyor.