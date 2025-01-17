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Giriş Tarihi: 17.1.2025 14:51 Son Güncelleme: 17.1.2025 15:34

Ankara Adliyesi’nde acı olay: 55 yaşındaki katip Feramuz Deniz mahkeme salonunda hayatını kaybetti

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 55 yaşındaki katip Feramuz Deniz duruşma salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara Adliyesi’nde acı olay: 55 yaşındaki katip Feramuz Deniz mahkeme salonunda hayatını kaybetti

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli katip 55 yaşındaki Feramuz Deniz duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaptığı sırada aniden fenalaştı. Bu sırada oturduğu sandalyeden düşerek başını yere çarpan Deniz bilincini kaybetti.

Mesai arkadaşları Deniz'i hareketsiz görmeleri üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırılan Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

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Ankara Adliyesi’nde acı olay: 55 yaşındaki katip Feramuz Deniz mahkeme salonunda hayatını kaybetti
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