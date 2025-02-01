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Giriş Tarihi: 1.2.2025 17:19 Son Güncelleme: 1.2.2025 17:22

Ankara feci kaza! Karşı yöne geçen otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı! 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da karşı yöne geçen otomobil, ambulans ve TIR çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara feci kaza! Karşı yöne geçen otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-Bolu kara yolu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. yerleşkesi yakınında meydana geldi.

M.Y. adlı kadının kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşı şeridine geçip ambulans ve TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., eşi Kazım Yılmaz (36) ile ambulanstaki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazım Yılmaz hayatını kaybetti, eşi M.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinse durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi, yarın Kahramankazan ilçesi Yassıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara feci kaza! Karşı yöne geçen otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı! 1 ölü, 4 yaralı
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