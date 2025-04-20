Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 119 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmişti! 90 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu soruşturmasında düğmeye basıldı. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, zehir tacirlerine darbe indirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE SUÇ AĞI ÇÖZÜLDÜ

Başsavcılık açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü planlı ve projeli saha çalışmalarında, teknik ve fiziki takipler neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Daha önce farklı suçlardan cezaevinde olan 11 kişi de soruşturmaya dahil edildi.

94 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 90'I TUTUKLANDI

Yürütülen operasyon kapsamında 94 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı yasağı verilerek adli kontol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumdaki şüphelileri yakalama çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

SORUŞTURMA 5 SAVCI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinasyonunda, 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.