Ankara Valiliğinden Eymir Gölü yakınlarındaki yangınla ilgili açıklama: 2 şüpheli yakalandı!

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Ankara Valiliğinden, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangına ilişkin açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

