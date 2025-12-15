Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 15.12.2025 11:03

Ankara'da 6 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, yol üzerinde meydana gelen buzlanmadan kaynaklı Kırıkkale istikametindeki 6 araç birbiriyle çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
