Ankara’da arkadaşlarıyla konsere gitmişti: 14 yaşındaki çocuğu döverek komaya soktular... 4 şüpheli tutuklandı

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği konsere gitmek için ailesinden izin alan 14 yaşındaki Kenan Efe Özübek, konser sonrası çıkan kavgada ağır yaralandı. Tekme ve tokatlarla darp edilen küçük çocuk komalık oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özübek, kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası polis harekete geçti. Olaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 4'ü kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OĞLUM ÖLEBİLİRDİ"

SABAH'a konuşan baba Mustafa Özübek, yaşananlara tepki göstererek "Oğlum bugün ameliyata girecek, çenesinde iki kırık var. Tanıdığımız insanlar değiller. Oğlum, arkadaşlarıyla konserden çıktıktan sonra yürürken kalabalık bir grup görmüş. Gruptakiler 'ne bakıyorsun' demiş. Daha sonra yaklaşık 10 kişi oğluma saldırmış. Olayın özeti bu" ifadelerini kullandı.

"TOPLUM OLARAK SOKAKTA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİK"

Olayın ardından yaşadıkları korkuyu dile getiren Özübek, "Biz nasıl bir toplum haline geldik? Yolda yürüyemez olduk. Yoldan geçen biri bizi öldürecek diye korkuyoruz. Benim oğlum ölebilirdi, başkalarının çocukları da ölebilir. Maalesef haberlerde görüyoruz. Biz, yaşadığına şükrediyoruz" dedi.

"SOKAK ÇETELERİNE ÇÖZÜM BULUNSUN"

Baba Özübek, yetkililere şu sözlerle seslendi. "Devletin bu sokak eşkıyalarına, sokak çetelerine bir çözüm bulmasını istiyoruz. İnsanlar ölmesin. Canlar yanmasın. Böyle olaylar yaşanmaya devam ederse toplumun huzuru kalmayacak"