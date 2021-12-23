Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da bir kadın eczane çalışanlarına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 01:25 Son Güncelleme: 23.12.2021 01:31

Ankara’da bir kadın eczane çalışanlarına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

İHA
Ankara’da bir kadın eczane çalışanlarına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Ankara'nın Çankaya İlçesinde aldığı ilacı iade etmek isteyen Yasemin E. eczane çalışanı Merve K.'ya saldırdı. Meryem K.'nın eliyle güvenlik kameralarını göstererek herşeyin kayıt altında olduğunu belirtmesine aldırış etmeyen Yasemin E. araya giren eczane teknisyeni Yusuf Y.’ye tekme attı. O saldırı anları ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki bir eczanede meydana geldi. İddialara göre, Yasemin E. adlı bir kadın satın aldığı ilacı iade etmek istedi. Eczası Meryem K. ise iade işlemi için Yasemin E.'den kartını istedi. Yasemin E. ise kartını vermek istemediğini belirterek hakaretler savurmaya başladı.

Eczacı Meryem K. ise kendisini hakaret etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Yasemin E. bilgisayar monitörünü ve eczacı Meryem K.'ya yumruk attı. Meryem K. ise eliyle güvenlik kameralarını göstererek herşeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Ancak bu duruma aldırış etmeyen Yasemin E. ise araya giren Eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye tekme attı. Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı.

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı | Video

Saldırı anı eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından eczacı Meryem K. ve eczane teknisyeni Yusuf Y., darp raporu alarak Yasemin E.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara’da bir kadın eczane çalışanlarına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı!
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