Ankara’da bir kadın eczane çalışanlarına saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Eczacı Meryem K. ise kendisini hakaret etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Yasemin E. bilgisayar monitörünü ve eczacı Meryem K.'ya yumruk attı. Meryem K. ise eliyle güvenlik kameralarını göstererek herşeyin kayıt altında olduğunu belirtti. Ancak bu duruma aldırış etmeyen Yasemin E. ise araya giren Eczane teknisyeni Yusuf Y.'ye tekme attı. Yasemin E. dükkandan çıkıp kaçtı.

Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı | Video