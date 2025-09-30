Ankara’da bitmeyen su çilesi! 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesinti

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını bildirdi.

2 HATTA ARIZA

Ankara'da 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında meydana gelen arızalar nedeniyle kente verilen su miktarı 300 bin metreküp azaldı. Defalarca arızalanan hatların çelik borularla değiştirileceği ve çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği bildirildi.

1530 METREKÜP SU SAĞLIYORDU

Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi.

6 EKİME KADAR DÖNÜŞÜMLÜ SU KESİNTİSİ

ASKİ, Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacağını ifade etti.

ASKİ'DEN ÖZÜR MESAJI

Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çabanın gösterildiğini ifade eden ASKİ, Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerini kullandı.