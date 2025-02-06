Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da borç meselesinde kan aktı: 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 6.2.2025 19:25

Ankara’da borç meselesinde kan aktı: 1 yaralı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki kişi arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şahıslardan biri diğerini silahla bacağından vurdu. Öte yandan tüfekten çıkan saçmalardan biri, bir araca isabet etti.

DHA
Ankara’da borç meselesinde kan aktı: 1 yaralı!

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet olan Ü.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., yanında bulunan pompalı tüfekle A.Y.'yi bacağından vurup, kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmalar bir araca da isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ü.A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da borç meselesinde kan aktı: 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA