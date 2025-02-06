Ankara’da borç meselesinde kan aktı: 1 yaralı!

Tüfekten çıkan saçmalar bir araca da isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ü.A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.