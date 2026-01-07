Ankara'da büyük su kesintisi: Çankaya ve Sincan'da 12 saat sürecek! Elmadağ'da ise "çamur" isyanı

"DAĞLARDAN SU TAŞIYORUZ"

Elmadağ sakini Osman Süsener, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bir haftadır su sıkıntısı yaşıyoruz. Su geldiğinde ise bildiğiniz çamur akıyor. Çocuklarımız bu suyu içince ishal oldu, hastanelik olduk. Arabası olanlar 5 kilometre ötedeki dağ çeşmelerinden bidonlarla su taşıyor. Yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyoruz." İlçenin su ihtiyacını karşılayan Kargalı Barajı'nın kurumaya yüz tutması ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte renginin bulanıklaşması, sorunun temel kaynağı olarak görülüyor. Vatandaşlar filtrelerin tıkandığını ve temel hijyen ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.