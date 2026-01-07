Ankara'da büyük su kesintisi: Çankaya ve Sincan'da 12 saat sürecek! Elmadağ'da ise "çamur" isyanı

Ankara'da su yönetimi ve altyapı sorunları gündemdeki yerini koruyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, su kaynaklarını korumak amacıyla uygulanan "kontrollü su yönetimi" kapsamında dev kesintiler kapıda. Özellikle Çankaya ve Sincan ilçelerinde yaşayan binlerce vatandaşı etkileyecek olan planlı basınç düşüklüğü ve kesintiler, gün boyu devam edecek.
ÇANKAYA VE SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ASKİ'den yapılan duyuruya göre kesintiler bugün saat 09.00 ile 21.00 arasında gerçekleşecek. Kurum, mevcut su rezervlerini korumak adına bu önlemin zorunlu olduğunu belirtti.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELERİN TAM LİSTESİ
Çankaya İlçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Kızılay, Kocatepe, Emek, Maltepe, Seyranbağları, Ayrancı, Gaziosmanpaşa, Keklikpınarı, 100. Yıl, Sokullu Mehmet Paşa, Yıldız, Esat ve çevresindeki toplam 48 mahalle. Sincan İlçesi: Yunus Emre, Fatih, Mevlana, Törekent, Saraycık, Malazgirt, Plevne, Akşemsettin, Yenihisar, Malıköy ve Anadolu OSB dahil olmak üzere geniş bir bölge.
"DAĞLARDAN SU TAŞIYORUZ"
Elmadağ sakini Osman Süsener, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bir haftadır su sıkıntısı yaşıyoruz. Su geldiğinde ise bildiğiniz çamur akıyor. Çocuklarımız bu suyu içince ishal oldu, hastanelik olduk. Arabası olanlar 5 kilometre ötedeki dağ çeşmelerinden bidonlarla su taşıyor. Yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyoruz." İlçenin su ihtiyacını karşılayan Kargalı Barajı'nın kurumaya yüz tutması ve su seviyesinin düşmesiyle birlikte renginin bulanıklaşması, sorunun temel kaynağı olarak görülüyor. Vatandaşlar filtrelerin tıkandığını ve temel hijyen ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.