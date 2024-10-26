Ankara’da cinayet: Amcaoğlunu öldürdü

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenipeçenek köyünde yaşandı. İddiaya göre, Yenipeçenek köyünün Çiçektepe mevkiinde karşılaşan amcaoğulları M.G ile H.G arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada M.G. amcaoğlu H.G'yi yanında getirmiş olduğu bıçakla yaraladı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bıçakla yaralanan H.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli M.G.'nin de kavgada yaralandığı öğrenildi. M.G hastanede tedavi altına alınırken Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.