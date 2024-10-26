Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da cinayet: Amcaoğlunu öldürdü
Giriş Tarihi: 26.10.2024 15:40 Son Güncelleme: 26.10.2024 15:44

Ankara'da cinayet: Amcaoğlunu öldürdü

Ankara'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki amcaoğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da cinayet: Amcaoğlunu öldürdü

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenipeçenek köyünde yaşandı. İddiaya göre, Yenipeçenek köyünün Çiçektepe mevkiinde karşılaşan amcaoğulları M.G ile H.G arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada M.G. amcaoğlu H.G'yi yanında getirmiş olduğu bıçakla yaraladı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bıçakla yaralanan H.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli M.G.'nin de kavgada yaralandığı öğrenildi. M.G hastanede tedavi altına alınırken Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara'da cinayet: Amcaoğlunu öldürdü
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