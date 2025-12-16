Ankara’da dehşete düşüren iddia: Kız öğrencilere müstehcen fotoğraf gönderdi! Öğretmen tutuklandı

"KIZIMIN ODASINDAN AĞLAYARAK ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Olayla ilgili konuşan velilerden Emre Özbek, "Kızımın odasından ağlayarak çıktığını gördüm. Annesinin yanına gitti. Ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Okuldaki kız voleybol takımının mesajlaştığı bir gruba beden eğitimi öğretmeninin cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu gördüm. Çok sinirlendim. İhbarda bulundum. Polis merkezine gittik. Okul yönetimi de yanımıza geldi ve destek oldular. Sabahın ilk saatlerine kadar orada kaldık. Diğer çocukların da ifadelerini aldılar" dedi.

"DAHA DA AĞIR CEZA ALMASI İÇİN GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Durumdan dolayı manevi zarar gördüklerini ifade eden baba Özbek, "Böyle bir şeyin yaşanması manevi olarak bize çok zarar verdi. Bu öğretmen müsveddesinin ne yaptığını herkesin bilmesini, yetkilileren de konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Öğretmenin görevine son verildiğini öğrendik. Meslek hayatı tamamen bitmiş. Daha da ağır ceza alması için gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.