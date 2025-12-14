Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da eğlence mekanında korkutan anlar: Silahlı kavga çıktı! 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 17:11

Ankara'da eğlence mekanında korkutan anlar: Silahlı kavga çıktı! 9 gözaltı

Ankara'da bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Korkutan olay, önceki gün Yenimahalle ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan 3 kişi, iddiaya göre çalışanlara 'niye bakıyorsun' diyerek kavga çıkardı. Ardından 3 kişi tehditler savurarak mekandan ayrıldı.

SİLAHLA GERİ GELDİLER

Bir süre sonra bu kişiler ve beraberlerindeki 4 arkadaşı, yeniden eğlence mekanına gelerek iş yeri çalışanlarıyla kavga etti, tabancayla ateş açtı. Mekanda rastgele ateş açan ve tehditler savuran şüpheliler, daha sonra uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, mekan çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

