Ankara’da eğlence mekanında korkutan anlar: Silahlı kavga çıktı! 9 gözaltı

SİLAHLA GERİ GELDİLER

Bir süre sonra bu kişiler ve beraberlerindeki 4 arkadaşı, yeniden eğlence mekanına gelerek iş yeri çalışanlarıyla kavga etti, tabancayla ateş açtı. Mekanda rastgele ateş açan ve tehditler savuran şüpheliler, daha sonra uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.