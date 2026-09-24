Ankara’da eş dehşeti! Çocuğunu okuldan almaya giden genç kadın katledildi: Defalarca bıçaklayıp...

DEFALARCA BIÇAKLANDI
İddiaya göre Buse G., diğer velilerle birlikte okul bahçesinde beklediği sırada boşanma aşamasındaki eşi B.G. yanına geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.G., yanında bulunan bıçakla Buse G.'yi ağır yaraladı.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Buse G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.