Ankara’da eş dehşeti! Çocuğunu okuldan almaya giden genç kadın katledildi: Defalarca bıçaklayıp...

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Buse G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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