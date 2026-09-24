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Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:14 Son Güncelleme: 24.09.2026 12:01

Ankara’da eş dehşeti! Çocuğunu okuldan almaya giden genç kadın katledildi: Defalarca bıçaklayıp...

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 26 yaşındaki Buse Akgün Gök çocuğunu almak için gittiği ilkokulun bahçesinde eşi tarafından bıçaklanarak vahşice katledildi. İşte detaylar…

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Ankara’da eş dehşeti! Çocuğunu okuldan almaya giden genç kadın katledildi: Defalarca bıçaklayıp...
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Olay, 17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Elvan Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Buse G., ilkokulda eğitim gören çocuğunu öğle saatlerinde almak için okulun bahçesine geldi.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

İddiaya göre Buse G., diğer velilerle birlikte okul bahçesinde beklediği sırada boşanma aşamasındaki eşi B.G. yanına geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.G., yanında bulunan bıçakla Buse G.'yi ağır yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından araçla olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Buse G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ETİMESGUT

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Ankara’da eş dehşeti! Çocuğunu okuldan almaya giden genç kadın katledildi: Defalarca bıçaklayıp...
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