Ankara’da eski sevgilisi vahşice katletmişti: Gülhan Taş cinayetinde kahreden röportaj! Meğer geçen sene...

1 YIL ÖNCE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Gülhan Taş, röportajında yaşadıklarını, "Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü; ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşitliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek' paylaşımı yapmış. Ailemin numaralarını buldu yasal olmayan yollardan. Onları aradı, aramızdaki özel ilişkiyi anlattı. Yani ayrı olduğumuz halde sanki hala hiç ayrılmamışız gibi, sevgiliymişiz gibi konuşmalarına devam etti. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Ayrı olduğumuz halde barışma, birleşme ümidiyle benim oturduğum siteye taşındı. 'Taşındım, senin için geldim' şeklinde sürekli mailler atıyordu. Bu süre boyunca da rahatsız etmeye devam etti. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. Ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor. Arkadaşlarıma ulaşmaya, yazmaya devam ediyor. Kişi bana almış olduğu hediyelerden dolayı bir icra davası başlatmış. Haksız yere hesaplarıma, arabalarıma ve maaşıma haciz geldi. Baskı altında olduğum için ödedim." şeklinde anlattı.