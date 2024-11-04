Ankara’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir E. yönetimindeki 18 AAT 810 plakalı otomobil ile Fatih Demirtaş'ın kullandığı 06 DM 9170 plakalı otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Fatih Demirtaş ile eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak, hayatını kaybetti.