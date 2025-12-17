Ankara’da FETÖ operasyonu: Firari 6 hükümlü gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduklarına dair haklarında yürütülen kovuşturmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hükümlülerin Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararlarına istinaden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlüden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlülerin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.