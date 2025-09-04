Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da kan donduran cinayet! Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürdü
Ankara'da kan donduran cinayet! Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürdü

Ankara'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kendisini polise ihbar eden şahıs gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Olay, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

İddialara göre, Hüseyin Ü. (53), boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ü.'nün (42) ikamet ettiği eve gitti. Çift arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Hüseyin Ü., çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla eşine ateş etti. Daha sonra kendisini polise ihbar eden şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi.

KATİL ZANLISININ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Müesser Ü.'nün cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti silahı ile birlikte yakalanan Hüseyin Ü.'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

