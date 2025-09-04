Ankara’da kan donduran cinayet! Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürdü

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

İddialara göre, Hüseyin Ü. (53), boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ü.'nün (42) ikamet ettiği eve gitti. Çift arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Hüseyin Ü., çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla eşine ateş etti. Daha sonra kendisini polise ihbar eden şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi.